Çin ve BAE Hava Kuvvetleri Ortak Tatbikatı Düzenliyor

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BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava kuvvetlerinin birlikte organize ettiği ortak tatbikatın Haziran ayı sonlarında Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde başladığını duyurdu.

Bakanlığın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, iki ülkenin hava kuvvetleri arasında düzenlenen ikinci ortak tatbikat olan "2024 Şahin Kalkanı" tatbikatı Temmuz ayı sonlarına kadar devam edecek. Bakanlık, tatbikatın iki ordu arasındaki karşılıklı anlayış ve güveni teşvik etmek, etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek ve stratejik işbirliğini ilerletmek amacıyla düzenlendiğini kaydetti.