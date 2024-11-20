Çin ve Bolivya Arasındaki İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Bolivya Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Çin ve Bolivya Arasındaki İşbirliği Güçleniyor

Xi Jinping, Bolivya ile Kuşak ve Yol projesi üzerinden işbirliğini artıracaklarını vurguladı.

20.11.2024 14:35
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ile görüşmesinde, iki tarafın birbirlerinin temel çıkarlarını ve başlıca endişelerini ilgilendiren konularda birbirine güçlü destek verdiğini kaydederek, Kuşak ve Yol inşasının verimli sonuçları olduğunu ve iki halka somut faydalar sağladığını ifade etti.

RIO DE JANEIRO, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Bolivya'nın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Bolivya'nın 2025 kalkınma planını birbiriyle uyumlu hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Xi söz konusu ifadeleri salı günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sırasında Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ile gerçekleştirdiği görüşmede kullandı.

Çin ve Bolivya'nın birbirinin iyi dostu ve iyi kardeşi olduğunu kaydeden Xi, ikili ilişkilerin son yıllarda istikrarlı bir gelişme ivmesi sergilediğini belirtti.

İki tarafın birbirlerinin temel çıkarlarını ve başlıca endişelerini ilgilendiren konularda birbirine güçlü destek verdiğini kaydeden Xi, Kuşak ve Yol inşasının verimli sonuçları olduğunu ve iki halka somut faydalar sağladığını ifade etti.

Xi, iki tarafın hükümetler, yasama organları ve siyasi partiler arasındaki ve yerel seviyedeki etkileşimleri güçlendirmesi, yönetişim deneyimleri hakkında derinlemesine etkileşimde bulunması ve altyapı inşası, plato tarımı, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi alanlarındaki işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

İki tarafın Küresel Güney ülkeleri arasında birliği, kendi kendini geliştirmeyi ve ortak kalkınmayı teşvik etmek üzere Birleşmiş Milletler ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmalar çerçevesindeki koordinasyonu da derinleştirmesi gerektiğini kaydeden Xi, Latin Amerika'nın entegrasyonunu desteklediklerini ve Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Forumu gibi mekanizmaların inşasını güçlendirmek üzere Bolivya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Arce ise Bolivya ile Çin arasındaki büyük ve yakın dostluğuna dikkat çekerek, Kovid-19'la mücadelesinde Bolivya'ya yardımcı olan ve Bolivya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasını teşvik eden Çin'e minnettarlığını dile getirdi.

Kısa süre önce Peru'da açılan Chancay Limanı dolayısıyla Xi'yi tebrik eden Arce, önümüzdeki yıl Çin'le diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümünü ortaklaşa kutlamaya ve Bolivya'nın ulusal kalkınmasını desteklemek ve halkının refahını artırmak üzere stratejik ortaklıklarını daha da derinleştirip altyapı bağlantısı gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Arce ayrıca BRICS, Çin-CELAC Forumu gibi çok taraflı çerçevelerde Çin'le işbirliğini artırmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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