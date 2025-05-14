Çin ve Brezilya'dan Finansal İşbirliği Mutabakatı

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Brezilya merkez bankaları, finansal stratejik işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzaladı.

Çin Merkez Bankası, salı günü imzalanan mutabakat zaptının, Çin ile Brezilya arasında yatırım ortamları, finansal teknik etkileşim, finansal altyapı, yerel para birimleri ve ödemeler gibi alanlardaki işbirliğini kolaylaştıracağını söyledi.

Çin Merkez Bankası, aynı gün Brezilya Merkez Bankası ile olan ikili döviz swap anlaşmasını da yeniledi. Toplam 190 milyar yuan (yaklaşık 26,39 milyar dolar) ya da 157 milyar real tutarındaki anlaşmanın 5 yıl geçerli olacağı ve karşılıklı mutabakat durumunda yenilenebileceği kaydedildi.

Çin Merkez Bankası ile Brezilya Maliye Bakanlığı arasında da finansal piyasalar, finansman ve uluslararası finans ve para politikası koordinasyonu gibi alanlardaki ikili işbirliğini teşvik amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı.