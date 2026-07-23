Çin ve Brunei Arasında İşbirliği Vurgusu

MANİLA, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ile Brunei arasındaki ilişkilerin büyük ve küçük ülkeler arasında eşitlik ile kazan-kazan işbirliğine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang çarşamba günü Filipinler'in başkenti Manila'da Brunei Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile bir araya geldi.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli ortak mutabakatları uygulamak, ekonomi, ticaret, enerji ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek, denizcilik alanındaki gelişimi ortaklaşa ilerletmek ve iki taraf arasındaki tatbiki işbirliğinden daha somut sonuçlar elde etmek üzere Brunei ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Prens Mateen ise Brunei'nin en güvenilir dostu ve en büyük ticaret ve yatırım ortağı olan Çin'le işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirten Mateen, stratejik işbirliği ortaklığını sağlamlaştırmak, üst düzey temasları artırmak, ticaret, yatırım, yapay zeka, halklar arası ilişkiler ve kültür alanlarında etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.