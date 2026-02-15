Çin ve Çekya İlişkilerini Güçlendirme İsteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin ve Çekya İlişkilerini Güçlendirme İsteği

Çin ve Çekya İlişkilerini Güçlendirme İsteği
15.02.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Çekya ile ilişkileri iyileştirmek ve işbirliğini artırmak için hazır olduklarını duyurdu.

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çekya ile ikili ilişkileri sağlıklı bir gelişme sürecine geri döndürmek ve kaybedilen zamanı telafi etmek için işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, bu açıklamayı cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı sırasında Çekya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Petr Macinka'nın talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede yaptı.

Bu yıl Çin-Çekya stratejik ortaklığının kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki ülke arasında köklü bir dostluk geleneği bulunduğunu, ancak ikili ilişkilerin son yıllarda inişli çıkışlı bir seyir izlediğini ve bunun hiçbir tarafın çıkarına hizmet etmediğini ifade etti.

Çin'in yeni Çekya hükümetinin ilişkileri iyileştirmeye yönelik proaktif yaklaşımını takdir ettiğini dile getiren Wang, ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, Çekya tarafının Çin'e ilişkin doğru bir anlayış geliştirmesini, tek Çin ilkesine bağlı kalmasını ve Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesini umduklarını belirtti.

Wang ayrıca her iki tarafı da her düzeyde ve çeşitli alanlarda etkileşimi teşvik etmeye ve karşılıklı anlayış ve güveni artırmaya, pragmatik işbirliği için sağlam bir temel oluşturmaya davet etti.

Macinka ise Çin'i küresel bir güç olarak nitelendirerek, Çekya'nın iki ülke arasındaki geleneksel dostluğa büyük önem verdiğini söyledi.

Macinka, stratejik ortaklığın 10. yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Çekya'nın tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan Macinka, Çin Halk Cumhuriyeti'ni tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olarak tanıdığını ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumasına saygı duyduğunu ve desteklediğini söyledi.

Macinka ayrıca Çin ile ilişkilerin iyileştirilmesini, üst düzey temasların yeniden başlatılmasını ve ekonomi, ticaret, turizm ile halklar arası etkileşim alanlarında işbirliğinin ilerletilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Çekya İlişkilerini Güçlendirme İsteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
12:30
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi
Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
10:09
ABD, Suriye’de 30 DEAŞ hedefini vurdu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:02:42. #7.11#
SON DAKİKA: Çin ve Çekya İlişkilerini Güçlendirme İsteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.