Çin ve Ekvador'dan Kuşak ve Yol İşbirliği - Son Dakika
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Çin ve Ekvador'dan Kuşak ve Yol İşbirliği

27.06.2025 17:47
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Çin, Ekvador ile Kuşak ve Yol kapsamında işbirliği planı imzaladı, ticaret ve altyapıda geliştirecek.

Çin ile Güney Amerika ülkesi Ekvador'un, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında işbirliği planı imzaladığı bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ile bir araya geldi.

Görüşmede liderler, Ekvador'un, Çin'in öncülüğünde yürütülen "Kuşak ve Yol Girişimi" İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu projeleri kapsamında işbirliğini öngören planı kabul etti.

Şi, görüşmede Çin-Ekvador ilişkilerinin son yıllarda olumlu bir ivme yakaladığını belirterek, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığını ve enerji, madencilik, elektrik ile altyapı inşası gibi alanlarda verimli işbirliklerinin geliştirildiğini ifade etti.

Çin'in Ekvador ile ilişkilerini daima stratejik bir zaviyeden ve uzun dönemli bir perspektiften gördüğünü kaydeden Şi, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve somut gelişimi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin'in açıklamasında, Ekvador Devlet Başkanı Noboa'nın da ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına desteği için Çin'e teşekkür ettiği, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkileri, bilim, teknoloji, kültür, eğitim ve diğer alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi istediklerini söylediği aktarıldı.

Görüşmenin ardından, iki ülke arasında, "Kuşak ve Yol Girişimi'nin Ortak İnşasını Birlikte Teşvik İçin İşbirliği Planı" imzalandı.

Kuşak ve Yol Girişimi

Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi, altyapı, ulaştırma, enerji, iletişim ve diğer bağlantısallık projeleriyle yeni küresel ağlar oluşturuyor.

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinden bugüne dek 20 ülke Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılırken, 11 ülke, işbirliği antlaşmaları imzalayarak 200'den fazla altyapı projesini Çin ortaklığında gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Ekvador'dan Kuşak ve Yol İşbirliği - Son Dakika

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