Çin ve Endonezya, Üst Düzey Diyalog İşbirliği Mekanizması Başkanlık Toplantısında İşbirliğini Geliştirmeye Kararlı - Son Dakika
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Çin ve Endonezya, Üst Düzey Diyalog İşbirliği Mekanizması Başkanlık Toplantısında İşbirliğini Geliştirmeye Kararlı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü Luhut Binsar Pandjaitan, Çin-Endonezya Üst Düzey Diyalog İşbirliği Mekanizması başkanlık toplantısında bir araya geldi. Wang, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünde yeni fırsatlar olduğunu belirterek, Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. İki taraf, çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme ve denizcilik işbirliğinde yeni başarılar elde etme konusunda anlaştı.

14.06.2024 14:21
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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Endonezya'nın Çin ile İşbirliği Koordinatörü ve Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan ile birlikte Çin'in Jilin eyaletinde düzenlenen Çin-Endonezya Üst Düzey Diyalog İşbirliği Mekanizması başkanlık toplantısına eş başkanlık yaptı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıda, önümüzdeki yılın Çin ile Endonezya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu ve ikili ilişkilerin gelişiminde önemli yeni fırsatların mevcut olduğunu söyledi.

Wang, mekanizmadan tam anlamıyla istifade etmek ve üst düzey stratejik karşılıklı güven, çeşitli alanlarda tamamlayıcılık ve çok yönlü ve koordineli kalkınma aracılığıyla gelişmekte olan büyük ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından iyi bir örnek teşkil etmek üzere Endonezya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin ve Endonezya'nın birbirlerinin temel çıkarlarını ve başlıca endişelerini kararlılıkla desteklemeye devam etmesi gerektiğini kaydeden Wang, iki tarafın da Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Kuşak ve Yol işbirliğinin parlak bir örneği olmaya devam etmesi için çaba göstermesi, amiral gemisi iki proje olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Koridor ve "İki Ülke, İkiz Parklar" projesinin inşasını ilerletmesi, dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesinden müteşekkil üç kilit alanda işbirliğini genişletmesi ve denizcilik işbirliğinde yeni başarılar için hamle yapması gerektiğini ifade etti.

Endonezya'nın Çin'le ilişkilerine büyük önem affettiğini ve tek Çin ilkesini kararlılıkla desteklediğini vurgulayan Luhut ise Endonezya tarafının Küresel Denizcilik Dayanağı ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasında uyuşma sağlamaya, Cakarta-Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nu başarılı şekilde işletmeye ve denizcilik, balıkçılık ve diğer alanlarda ikili işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu kaydetti.

Taraflar ayrıca ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meselelerde derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Endonezya, Üst Düzey Diyalog İşbirliği Mekanizması Başkanlık Toplantısında İşbirliğini Geliştirmeye Kararlı - Son Dakika

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