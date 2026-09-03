Çin ve Etiyopya şirketleri kahve ticaretini artırmak için ortaklık kuracak - Son Dakika
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Çin ve Etiyopya şirketleri kahve ticaretini artırmak için ortaklık kuracak

Çin ve Etiyopya şirketleri kahve ticaretini artırmak için ortaklık kuracak
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Çinli ve Etiyopyalı şirketler, kahve ticaretini artırma konusunda uzlaşarak daha yakın sektörel ve tedarik zinciri ortaklıkları kurmaya karar verdi. Addis Ababa'da düzenlenen etkinlik, Etiyopya'dan Çin'e yüksek kaliteli kahve ihracatını artırmayı hedefliyor ve sıfır gümrük vergisi politikasından yararlanılacak.

ADDİS ABABA, 3 Eylül (Xinhua) -- Çinli ve Etiyopyalı şirketler, aralarındaki kahve ticaretini artırma konusunda uzlaştı. İki taraftan şirketler, bu hedef doğrultusunda daha yakın sektörel ve tedarik zinciri ortaklıkları kuracak ve Çin'in Afrika ülkelerine uyguladığı sıfır gümrük vergisi politikası da dahil olmak üzere potansiyel ikili anlaşmalardan yararlanacak.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da salı günü Çin'in Yunnan eyaleti ile Etiyopya arasındaki ticaretle ilgili tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Etiyopya'dan Çin'e yüksek kaliteli kahve ihracatını artırmayı amaçlıyor.

Çin'in Addis Ababa Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Liu Xiaoguang, etkinliğin Çin'in gönüllü dışa açılımını genişletme, Afrika'dan ithalatı artırma ve çok taraflı ticaret sistemini destekleme kararlılığının bir sonucu olduğunu söyledi.

Liu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Etiyopya kahvesi, Çin'in özel kahve pazarı için önemli bir ürün haline gelmiş durumda. Çin'in kahve sektörünün merkezi konumundaki Yunnan ise Etiyopya'dan gelen özel kahveleri tanıtmaya son derece istekli" dedi.

Etiyopya Yatırım Komisyonu'ndan Zinabu Yirga ise Etiyopya'nın kahve değer zincirinin geliştirilmesinde yeni fırsatların araştırıldığı etkinliğin, Etiyopya'nın yüksek rakımlı kahve ormanlarını Çin'in dinamizmi, devasa sermayesi ve eşsiz pazar ölçeğiyle doğrudan birleştirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Yirga, "Çinli şirketlerin, modern tarım uygulamaları, iklime uyumlu akıllı sulama ve ağaçtan fincana dijital izlenebilirlik sistemlerini kullanarak kurdukları büyük ölçekli ticari işletmelerde ürün verimini ikiye katlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Addis Ababa, Etiyopya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Etiyopya şirketleri kahve ticaretini artırmak için ortaklık kuracak - Son Dakika

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