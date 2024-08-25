Çin ve Filipinler Sahil Güvenlik Gemileri Çarpıştı

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Çin ve Filipinler, sahil güvenlik gemilerinin, Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasında ihtilaflı Sabina Sığı yakınında çarpışmasından birbirlerini sorumlu tuttu.

Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Gan Yü, Filipinler sahil güvenlik gemisinin bölgeye izinsiz girdiği ve buna karşı Çin tarafının yasal kontrol tedbirlerini uyguladığını belirtti.

Filipin gemisinin, Çin tarafının ihtarlarını görmezden geldiğini ve Çin gemisine profesyonel olmayan tarzda, tehlikeli şekilde yaklaşarak çarpışmaya sebep olduğunu savunan Sözcü Gan, "Olayın sorumluluğu tamamen Filipinler tarafındadır. Filipin tarafı ihlal ve provokasyonlarına derhal son vermelidir, aksi halde sonuçlarına katlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Filipinler Balıkçılık ve Deniz Kaynakları Bürosundan yapılan açıklamada ise Filipinler gemisinin 8 Çin gemisinin agresif ve tehlikeli manevralarıyla karşılaştığı belirtilerek, Çin'in, eylemleriyle bölgedeki Filipinli balıkçılara yakıt, gıda ve tıbbi malzeme taşımayı amaçlayan ikmal seferini engellemeye çalıştığı öne sürüldü.

Spratly Adaları'nın güneyindeki Sabina Sığı yakınlarında daha önce de Çin ve Filipinler sahil güvenlik gemileri çarpışmıştı.

Filipinlilerin "Buhanginan", Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı'nda, Filipinler Sahil Güvenliğine ait bir gemi karaya oturmuş halde bulunuyor. Filipin gemileri, söz konusu gemiye ikmal sağlamak üzere aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.