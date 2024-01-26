Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü resepsiyonuna katıldı

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü dolayısıyla başkent Beijing'de düzenlenen resepsiyona katıldı, 25 Ocak 2024. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)