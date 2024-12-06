Çin ve Fransa Ekonomik Diyalogunu Güçlendiriyor

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BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, perşembe günü Fransa Maliye Bakanı Antoine Armand ile video bağlantısı aracılığıyla görüştü.

He, Çin-Fransa Üst Düzey Ekonomik ve Mali Diyalog sürecinde Çin heyetine başkanlık ederken, Arman da Fransa heyetine başkanlık etti.

İki taraf, iki ülke arasındaki son ekonomik ve mali işbirliği ve ortak ilgi alanına giren konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu, 5 Aralık 2024. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)