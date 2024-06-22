Çin ve Fransa, Gama Işını Patlamalarını İncelemek İçin Ortak Uydu Fırlattı

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XİCHANG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin, evrenin en uzak bölgelerinde havai fişek gibi yanıp sönen gama ışını patlamalarını görüntülemek amacıyla, Çinli ve Fransız bilim insanlarının yaklaşık 20 yıllık hummalı çalışmalarının ürünü olan bir astronomi uydusunu Cumartesi günü fırlattı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin verdiği bilgilere göre, Uzay Tabanlı Çok Bantlı Değişken Nesne Gözlemcisi (SVOM) uydusu, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2C roketiyle fırlatıldı.

SVOM uydusunun Çinli baş araştırmacısı olan ve Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi'nde çalışan Wei Jianyan, "Evren henüz çok gençken gerçekleşen en erken gama ışını patlamaları gibi bazı önemli keşifler yapmak için sabırsızlanıyoruz. Bu sayede kozmik evrimi inceleme imkanı bulacağız" dedi.

Genellikle çok kısa süren gama ışını patlamaları, Büyük Patlama'nın ardından evrendeki en şiddetli patlama vakaları olarak biliniyor ve dev yıldızların çökmesi yahut ikili kompakt yıldızların birleşmesi sırasında meydana geliyor. Wei, gama ışını patlamalarının derinlemesine gözlemlenmesinin, bilimin temel sorularından bazılarının aydınlatılmasına yardımcı olacağını belirtti.

Wei'ye göre SVOM uydusunun ana bilimsel hedefleri arasında çeşitli gama ışını patlamalarını arayıp hızlı şekilde tespit etmek, patlamaların elektromanyetik ışınım özelliklerini kapsamlı şekilde ölçmek ve incelemek, patlamalar aracılığıyla karanlık enerjiyi ve evrenin evrimini araştırmak ve yerçekimi dalgalarıyla ilişkili elektromanyetik sinyalleri gözlemlemek yer alıyor.

SVOM uydusunun Fransız baş araştırmacısı olan ve Fransa Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu'nda çalışan Bertrand Cordier ise "Gama ışını patlamalarını, erken evreni gözlemlemeye dönük bir araç olarak kullanarak belki de ilk yıldızları gözlemleyebileceğiz. Bu, içinde bulunduğumuz çağda evren hakkında bilgi edinmenin tek yolu olduğu için son derece ilgi çekici" dedi.

Uyduya yerleştirilen dört bilimsel cihazdan ikisi Çin, diğer ikisi ise Fransa tarafından geliştirildi. Söz konusu dört cihaz geniş bir izleme sahasına sahip olup, yüksek hassasiyetli gözlem imkanı sunuyor.