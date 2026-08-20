Çin ve Güney Kore İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Güney Kore İlişkileri Güçleniyor

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Wang Yi, Seul'de Lee Jae Myung ile görüştü; dostane ilişkileri sürdürme vurgusu yaptı.

SEUL, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, perşembe günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang görüşmede, Güney Kore'nin Çin'e yönelik dostane politikasını kararlılıkla sürdürmesi temennisini dile getirdi. Wang, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gelecek yılki 35. yıldönümünün, Çin-Güney Kore stratejik işbirliğini daha da ilerletmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesini istedi.

Wang, Çin ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin her iki ülkenin kalkınmasına ve bölgesel barış ile refaha katkıda bulunacağını ifade etti.

Lee ise Güney Kore ve Çin'in birbirine bağımlı, karşılıklı fayda sağlayan ve birbirinin güçlü yönlerini tamamlayan ortaklar olması gerektiğini söyledi.

2026 APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı vesilesiyle kasım ayında Çin'in Shenzhen kentini ziyaret etmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Kim, toplantıyı Güney Kore-Çin stratejik işbirliğini yeni bir seviyeye taşımak için önemli bir fırsat olarak nitelendirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Diplomasi, Güncel, Seul, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Güney Kore İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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