Çin ve Hindistan'dan Doğrudan Uçuş Anlaşması

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BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin anakarasıyla Hindistan arasındaki doğrudan uçuşların yeniden başlatılması konusunda iki ülke arasında anlaşmaya varıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Weidong ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Shri Vikram Misri pazartesi günü Beijing'de bir araya geldi.

Toplantıda Çin ve Hindistan liderleri arasında Kazan'da yapılan toplantıda varılan ortak mutabakatın hayata geçirilmesinin teşvik edilmesine odaklanıldığı ve Çin-Hindistan ilişkilerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmede iki taraf, Çin anakarası ile Hindistan arasında doğrudan uçuşları yeniden başlatma, iki ülkenin yetkili birimlerinin teşvik edilmesini ve aralarındaki koordinasyonu destekleme ve iki ülke arasında personel değişimini ve gazetecilerin görevlendirilmesini kolaylaştıracak tedbirler alma konularında mutabakata vardı.

Hindistanlı hacıların Çin'deki Xizang (Tibet) dağı ve gölüne dini ziyaretlerinin 2025 yılında yeniden başlatılması konusunda da uzlaşıldı ve ilgili düzenlemelerin mümkün olan en kısa sürede müzakere edileceği belirtildi.

İki taraf, görüşmede birbirlerinin ilgi alanına giren konularda samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde de bulundu.