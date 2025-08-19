Çin ve Hindistan Ortaklık Mesajı Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin ve Hindistan Ortaklık Mesajı Verdi

19.08.2025 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hindistan'da iki ülkenin düşman değil ortak olması gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 3 yıl aradan sonra Hindistan'a yaptığı ziyarette "Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, bugünün dünyasının benzeri görülmemiş hızlı değişimlere sahne olduğuna, tek taraflılığın ve zorbaca eylemlerin arttığına ve serbest ticaret ile uluslararası düzenin zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

En büyük iki gelişmekte olan ülke olarak toplam 2,8 milyar nüfusu temsil eden Çin ve Hindistan'ın, bu koşullarda küresel sorumluluk göstermesi gerektiğinin altını çizen Vang, "Çin ve Hindistan, düşman değil ortak olmalı, birbirlerini rakip veya tehdit değil fırsat olarak görmeli." ifadesini kullandı.

Vang, iki ülkenin çok kutuplu bir dünyayı ilerletmek ve uluslararası ilişkileri daha demokratik hale getirmek için gelişmekte olan ülkelerin birlik olarak güçlenmesine örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Çinli Bakan, iki büyük Doğu uygarlığının temsilcisi olan Çin ve Hindistan'ın ulusal diriliş süreçlerinin birbirinin başarısına yapacağı katkının Asya'ya ve dünyaya ihtiyacı olan belirginliği ve istikrarı sağlayacağını vurguladı.

Çin'in açıklamasına göre, ev sahibi Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da, iki ülke liderinin iradesi doğrultusunda ilişkilerin iyileşme yoluna girdiğine işaret ederek, Çin ve Hindistan'ın birbirine yönelik stratejik algılarını yenilemesi, adil ve dengeli birçok kutuplu dünya düzenine ve dünya ekonomisinin istikrarına katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.

Vang, 3 yıl sonra Yeni Delhi'yi ziyaret ediyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang, 3 yıl aradan sonra Hindistan'ı ziyaret ediyor. Çinli Bakan, en son Mart 2022'de Yeni Delhi'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

Vang'ın ziyaretinde iki ülke Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı'nı yapacak. Toplantıda Hint tarafını Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval temsil edecek.

Doval, Aralık 2024'te Pekin'i ziyaret etmiş, bu ziyarette iki ülke arasında sınır sorunu konusundaki diyalog toplantısı 2019'dan beri ilk kez gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Hindistan Ortaklık Mesajı Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Altın varaklı odadan cezaevine Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı Altın varaklı odadan cezaevine! Suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’Aydın’ çağrısı: Seçimleri yenileyelim Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Aydın' çağrısı: Seçimleri yenileyelim
Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor Zelenski ile görüşen Trump: Hemen ateşkes istiyoruz ancak şu anda gerçekleşmiyor
Adana’da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti Adana'da uçuruma yuvarlanan otomobilde 5 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1092 yabancı suçlu yakalandı
Serdar Ali Çelikler’den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia Serdar Ali Çelikler'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 19:23:18. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Hindistan Ortaklık Mesajı Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.