Çin ve Hindistan Sınır Görüşmeleri 25. Turda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Çin ve Hindistan Sınır Görüşmeleri 25. Turda Bir Araya Geldi

Çin ve Hindistan Sınır Görüşmeleri 25. Turda Bir Araya Geldi
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Çin ve Hindistan, sınır meseleleri üzerine Beijing'de derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Hindistan özel temsilcileri, iki ülke arasındaki sınır meselesine ilişkin görüşmelerin 25. turu için salı günü Beijing'de bir araya geldi. Sınır meselesi ve ikili ilişkilerin ele alındığı toplantıda taraflar kapsamlı, derinlemesine, dostane ve samimi görüş alışverişinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi, Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin-Hindistan Sınır Meselesi Özel Temsilcisi Wang Yi, Çin-Hindistan ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminin iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Wang, Çin-Hindistan ilişkilerinin ikili boyutun ötesine geçerek küresel ve stratejik önem taşıdığını belirtti.

Wang, ikili ilişkileri stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla geliştirmek, iyi komşu ve dostlar olmanın yanı sıra birbirlerinin başarısına katkıda bulunan ortaklar olmak ve "Ejderha ile Fil'in Dansı" olarak nitelendirdiği işbirliğini hayata geçirmek üzere Hindistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Her iki tarafın da özel temsilciler toplantısında varılan mutabakatı düzenli şekilde hayata geçirdiğini belirten Wang, sınır meselesinin ikili ilişkiler içinde uygun bir konumda ele alınması ve sürecin duraksamadan, gerilemeden veya yönünden sapmadan ilerletilmesi gerektiğini söyledi. Wang, Çin-Hindistan sınır meselelerinde diyalog, barış, istişare ve işbirliğinin ön plana çıkarılarak kademeli olarak olumlu bir söylem oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Hindistan'ın Sınır Meselesi Özel Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ise Çin tarafıyla stratejik iletişimi daha da güçlendirmeye, sınır bölgelerini etkin şekilde yönetmeye, sınır meselesine yönelik çözüm yollarını araştırmaya ve Hindistan-Çin ilişkilerinin daha hızlı iyileşip gelişmesini teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.

Taraflar, sınır müzakerelerinin ilerletilmesi, sınırın uygun şekilde yönetilip kontrol edilmesi, ilgili mekanizmaların geliştirilmesi ve sınır ötesi işbirliğinin teşvik edilmesi konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

İki taraf, karşılıklı saygı ve anlayış ruhuyla sınır meselesine adil, makul ve her iki tarafça kabul edilebilir kapsamlı bir çözüm bulmaya çalışacaklarını yineledi.

Taraflar, sınır meselesini diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele almaya devam edeceklerini ve sınır bölgelerinde barış ve huzuru ortaklaşa koruyacaklarını belirtti.

İki taraf ayrıca, sınır meselesine ilişkin özel temsilci görüşmelerinin 26. turunun 2027 yılında Hindistan'da düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Hindistan Sınır Görüşmeleri 25. Turda Bir Araya Geldi - Son Dakika

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