Çin ve Hollanda'da Yatırım İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Hollanda'nın ülkede yatırım yapan Çinli şirketler için eşit, adil ve öngörülebilir bir ortam yaratmasını ve yarı iletken sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumasını umduklarını söyledi.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada Wang, "Çin Ticaret Bakanlığı, ileri imalat, teknolojik inovasyon, yeşil dönüşüm ve modern hizmetler gibi alanlarda Hollanda tarafıyla işbirliğini güçlendirmeye isteklidir" ifadelerini kullandı. Wang, Hollanda tarafının ilgili şirketleri ilgilendiren anlaşmazlıkların uygun şekilde çözüme kavuşturulmasını teşvik etmesini de temenni ettiklerini ifade etti.

Wang salı günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Hollanda Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin 18. toplantısında, "Çin, Hollandalı şirketlerin Çin'de yatırım yapmasından ve ülkenin geniş pazarından yararlanmasından memnuniyet duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu toplantıda iki tarafın Çin-Hollanda ve Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkileri konusunda samimi ve derinlemesine bir görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Wang, Çin-AB ticaret ve yatırım istişare mekanizmasının geçen hafta düzenlenen ilk toplantısının ardından yapılan ortak bildirinin, önemli ticaret ortakları olarak hem Çin'in hem de AB'nin ikili ilişkilerini istikrara kavuşturma ve daha dengeli hale getirme konusundaki mutabakatını teyit ettiğini söyledi. Wang, "Hollanda hükümetinin AB içinde olumlu ve yapıcı bir rol üstlenmesini, AB'yi Çin ile aynı yönde çalışmaya teşvik etmesini ve farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla yönetmesini bekliyoruz" diye konuştu.