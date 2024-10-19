Çin ve IFAD İşbirliği Geliştiriyor

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BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Liu Guozhong, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Başkanı Alvaro Lario ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Liu Cuma günü gerçekleşen görüşmede, iki tarafın deneyimlerini daha fazla paylaşması, Güney-Güney işbirliği ile üçlü işbirliğini artırması ve Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin hayata geçirilmesi ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesine daha fazla katkıda bulunması temennisinde bulundu.

Lario ise Çin'in kalkınma alanındaki büyük başarılarını takdir ettiğini ve Çin'in deneyimlerinden yararlanıp onları paylaşmaya, yoksulluğun azaltılması ve tarımsal kalkınma konularında uluslararası işbirliğini teşvik etmeye hazır olduğunu ifade etti.