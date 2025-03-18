BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Ed Miliband ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 17 Mart 2025. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin ve İngiltere Enerji Güvenliği İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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