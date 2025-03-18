Çin ve İngiltere Enerji Güvenliği İçin Bir Araya Geldi

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Ed Miliband ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 17 Mart 2025. (Fotoğraf: Ding Haitao/Xinhua)