Çin ve İngiltere İşbirliğini Geliştiriyor

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BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, İngiltere'yle karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini iki ülke liderlerinin stratejik kılavuzluğunda genişleterek iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında İngiltere'nin yatırım ve ticaret konusunda Çin'le daha fazla işbirliğinde bulunma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'yle olan ekonomi ve ticaret ilişkilerine büyük önem verdiklerini kaydeden He, 21. yüzyılda Çin-İngiltere küresel kapsamlı stratejik ortaklığının istikrarlı ve sürekli gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını belirtti.