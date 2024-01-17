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Çin ve İran Arasında Emniyet Alanında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı - Son Dakika
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Çin ve İran Arasında Emniyet Alanında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Çin ile İran arasında emniyet alanında işbirliği öngören mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi. İran Kolluk Kuvvetleri Komutanı Ahmad Reza Radan'ın Pekin ziyaretinde, Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiaohong ile bir araya gelerek mutabakat zaptını imzaladığı belirtildi. Mutabakatın içeriği hakkında detaylı bilgi verilmezken, İran'ın geçen yıl Rusya ile imzaladığı emniyet işbirliği mutabakatına benzer olduğu tahmin ediliyor. İki ülke arasındaki işbirliği, güvenlik alanında deneyim paylaşımını ve istikrarsızlık faktörlerine karşı mücadeleyi kapsamaktadır.

Çin ve İran Arasında Emniyet Alanında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı
17.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:54
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Çin ile İran arasında emniyet alanında işbirliği öngören mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Çin ve İran ulusal basınlarında yer alan haberlere göre, Pekin'i ziyaret eden İran Kolluk Kuvvetleri Komutanı Ahmad Reza Radan, Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiaohong ile bir araya geldi.

Ziyarette iki ülke arasında emniyet alanında teknoloji paylaşımını da içerdiği tahmin edilen mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakatın içeriğinin detaylarına ilişkin iki ülkeden de açıklama yapılmazken, İran'ın geçen yıl Rusya ile imzaladığı emniyet işbirliği mutabakatına benzer içerikte olduğu tahmin ediliyor.

İran ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran ile Moskova arasındaki mutabakatta, "iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliğinin genişletilmesi ve istikrarsızlık faktörlerine karşı deneyim paylaşımının artırılması" çağrısı yapılmıştı.

İranlı polis şefinin, Pekin ziyaretinde, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığının teknoloji merkezinde incelemelerde bulunduğu, Çin'de "emniyet alanındaki en son bilimsel, teknolojik ve teknik gelişmelere" ilişkin bilgi aldığı kaydedildi.

Radan'ın, ülkesinin Çin ile emniyet alanında potansiyel teknoloji işbirliğine istekli olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Bakan Vang da "İran ile terörle ve sınır aşan suçlarla mücadele ve polisiye kapasitesinin artırılması için stratejik iletişimi ve pratik işbirliğini geliştirmeyi umduklarını" belirtti.

Kamu Güvenliği Bakanı Vang, geçen yıl aralıkta, Pekin'i ziyaret eden Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ile bir araya gelmişti.

Vang, o görüşmede de İranlı mevkidaşıyla görüşmesindeki açıklamalarına benzer ifadelerle, "Rusya ile sınır aşan suçlar, siber güvenlik, uyuşturucu kontrolü ve polisiye kapasitesinin artırılması için pratik işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını" dile getirmişti.

Kaynak: AA
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