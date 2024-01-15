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Çin ve İsviçre, Serbest Ticaret Anlaşmasını Güncellemek İçin Mutabakata Vardı - Son Dakika
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Çin ve İsviçre, Serbest Ticaret Anlaşmasını Güncellemek İçin Mutabakata Vardı

Çin Başbakanı Li Çiang, İsviçre'ye yaptığı ziyarette İsviçre Federal Konseyi Başkanı Viola Amherd ile bir araya gelerek, 2013'te imzalanan serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi konusunda anlaşmaya vardı. Görüşmede, kalkınma işbirliği, arabuluculuk ve insan hakları gibi konuların da ele alınacağı belirtildi. Ayrıca Çin'in İsviçre'yi tek taraflı vize muafiyeti programına dahil edeceği duyuruldu.

Çin ve İsviçre, Serbest Ticaret Anlaşmasını Güncellemek İçin Mutabakata Vardı
15.01.2024 - 20:33,  Güncelleme: 20:35
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Çin ve İsviçre, 2013'te imzaladıkları serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi konusunda mutabakata vardı.

Çin Başbakanı Li Çiang, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısına katılmak üzere İsviçre'ye yaptığı ziyarette, İsviçre Federal Konseyi Başkanı Viola Amherd ile bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar, mevcut serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için başlattıkları ortak çalışmanın sonuçlandırılması konusunda anlaştı.

İsviçre hükümetinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, uzlaşmanın, müzakerelere başlanması için önemli bir adım olduğu belirtildi.

Çin ile İsviçre arasında 2013'te imzalanan serbest ticaret anlaşması, " Pekin'in kıta Avrupası'ndaki bir ülkeyle imzaladığı bu türden ilk anlaşma" olmuştu.

Görüşmede, tarafların dışişleri bakanlıkları arasındaki diyalog sürecinin sürdürülmesi konusunda da mutabık kalındığı, ikili müzakere konuları arasında kalkınma işbirliği, arabuluculuk ve insan haklarının olacağı ifade edildi.

Finans, enerji ve eğitim politikası alanlarında çalışma grupları kurulacağı, bilim, göç, işçi hakları, istihdam, fikri mülkiyet, sağlık ve çevre alanında ikili diyalog mekanizmaları oluşturulacağı kaydedildi.

Öte yandan Çin'in, İsviçre'yi tek taraflı vize muafiyeti programına dahil edeceği duyuruldu. Pekin yönetimi; Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya'nın olduğu 6 ülkenin vatandaşına, tek taraflı olarak, bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz giriş imkanı sağlayacağını bildirmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2016'da İsviçre'ye yaptığı ziyarette, iki ülke, aralarındaki ilişkiyi "yenilikçi işbirliği ortaklığı" olarak tanımlamıştı.

Kaynak: AA
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