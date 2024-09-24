Çin ve Japon Halkları Arasındaki Etkileşim Artıyor

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TOKYO, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Japon halkları arasındaki etkileşimin artırılması amacıyla Tokyo'da bir forum düzenlendi. Çin ve Japonya'dan yaklaşık 60 uzman ve akademisyenin bir araya geldiği forumda, iki ülkenin halkları arasındaki etkileşimin ve kültürel anlayışın nasıl geliştirebileceği ele alındı.

Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı ve Japonya-Çin Dostluk Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen Pazartesi günkü forumda, küreselleşen dünyada Çin-Japonya ilişkileri ve iki ülke arasındaki kültürel anlayışın geliştirilmesinde gençlerin rolü gibi konular masaya yatırıldı.

Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı Genel Sekreter Yardımcısı Qin Liang, Çin-Japon dostluğunun temelinin halklar arası etkileşime dayandığını vurgulayarak, ikili ilişkileri geliştirmenin anahtarının karşılıklı anlayış olduğunu belirtti.

Japonya'nın eski Çin Büyükelçisi Yuji Miyamoto, forumun daha fazla diyalog için bir platform işlevi görmesi ve iki ülke arasındaki sorunların çözümüne katkıda bulunması temennisini dile getirdi.