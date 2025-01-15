Çin ve Japonya Arasındaki İlişkiler Gelişiyor

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BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, başkent Beijing'de Japonya'da iktidardaki koalisyondan gelen bir heyetle bir araya geldi.

Salı günü gerçekleşen görüşmede Japon heyetine Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Moriyama Hiroşi ve Komeito Partisi Genel Sekreteri Nişida Makoto başkanlık yaptı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, günümüzde Çin-Japonya ilişkilerinin iyileşip gelişmesine yönelik önemli fırsatların bulunduğunu söyledi.

Wang, iki ülkenin iktidar partileri arasındaki etkileşim mekanizması platformundan iyi şekilde yararlanılmasının ve Çin-Japonya ilişkilerinin gelişmesinde olumlu rol oynamasının beklendiğini belirtti.

Japonya heyeti ise iki ülke liderinin vardığı uzlaşıyı hayata geçirmek, iktidar partileri arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinde somut sonuçlar için hamle yapmak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.