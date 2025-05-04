Çin ve Japonya Hava Sahası İhlalleri İçin Birbirini Suçladı

Japonya ile Çin, birbirlerini Tokyo yönetiminin "Senkaku", Pekin'in "Diaoyü" olarak isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların bulunduğu Doğu Çin Denizi'nde hava sahalarını ihlal etmekle suçladı.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Çin Sahil Güvenlik gemilerinden bir helikopterin, ihtilaflı Doğu Çin Denizi'nde havalandığı belirtildi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Pekin yönetiminin, yaklaşık 15 dakika boyunca ülke hava sahasını ihlal ettiği öne sürülerek Çin'in "şiddetle protesto edildiği" bildirildi.

Açıklamada, Çin'e bu eylemleri önlemeye çalışması için çağrı yapıldı.

Çin, Japonya'yı protesto etti

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada ise rutin devriye sırasında sivil Japon uçağının adacıkların hava sahasında izinsiz uçtuğunun tespit edildiği belirtildi.

Sahil güvenlik devriyesinin Japon uçağını uyarmak ve uzaklaştırmak amacıyla bölgeye helikopter gönderdiği, uçağın 5 dakika sonra bölgeyi terk ettiği kaydedildi.

Çin'in Tokyo Büyükelçisi Vu Cianghao, uçağın hava sahasına girişinin ülke egemenliğinin ihlali olduğunu, Japonya'yı protesto ettiklerini belirtti.

Japonya'nın yeni "provokatif" hamleler yapması halinde Çin'in egemenliğini ve denizlerdeki haklarını korumak üzere kararlı karşı tedbirler alacağını dile getiren Büyükelçi Vu, Tokyo yönetiminden olayın tekrarlanmasını önleyecek tedbirleri almasını istedi.

Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" diye isimlendirdiği adaları, hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

5 ada ile 3 kayalıktan oluşan ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafede yer alıyor.

En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde olan, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık uzun yıllardır devam ediyor.???????