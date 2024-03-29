Çin ve Kazakistan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine yükseldi - Son Dakika
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Çin ve Kazakistan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine yükseldi

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya gelerek, Çin ve Kazakistan arasındaki ilişkinin tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Ding, iki ülkenin liderlerinin stratejik rehberliğinde, ilişkilerin kalıcı kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Kazakistan topluluğu inşa edilmesi çağrısında bulundu. İki ülke arasındaki işbirliğinin odak noktasının Kuşak ve Yol İnisiyatifi olduğunu vurgulayan Ding, ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmek için Kazakistan ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Nurtleu ise Çin ile ilişkileri geliştirmenin Kazakistan diplomasisi için bir öncelik olduğunu belirterek, Çin ile yakın etkileşim ve işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını dile getirdi.

29.03.2024 18:09  Güncelleme: 18:11
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BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Cuma günü Beijing'de Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Ding, iki ülke liderinin stratejik rehberliğinde, Çin ve Kazakistan arasındaki ilişkinin kalıcı kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltilerek tarihteki en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Ding, iki ülkeyi, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı kapsamlı şekilde hayata geçirme, ayrıca iki ülke ve halkına daha çok fayda sağlamak üzere ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Kazakistan topluluğu inşa etme çağrısı yaptı.

Ana odak noktası yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliği olan Çin'in ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmek üzere Kazakistan'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Ding, iki ülkeyi birbirine bağlılığı optimize etmeye, işbirliği için yeni büyüme alanları yaratmaya, halklar arası ve kültürel işbirliği düzeyini artırmaya ve tatbiki işbirliğinde daha verimli sonuçlar elde etmek için çaba sarf etmeye çağırdı.

Nurtleu ise Çin ile ilişkileri geliştirmenin Kazakistan diplomasisi için bir öncelik olduğunu belirtirken, ikili ilişkilerde daha fazla gelişme sağlamak üzere Çin ile yakın etkileşim ve işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Kazakistan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine yükseldi - Son Dakika

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