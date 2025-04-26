Çin ve Kazakistan'dan Stratejik İşbirliği

ALMATI, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi, Kazakistan'ın Almatı kentinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile 2. Çin-Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in stratejik kılavuzluğunda Çin ile Kazakistan arasındaki daimi kapsamlı stratejik ortaklığın daha somut ve içerik olarak daha zengin hale geldiğini belirtti.

İki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğinin ivme kaydederek verimli bir aşamaya girdiğini, küresel trendlerin tersine artmaya devam eden ikili ticaret hacminin tarihi rekorlar kırdığını ve yeni enerji ve bağlantı gibi alanlarda çok sayıda işbirliği projesinin kök saldığını kaydeden Wang, karşılıklı vize muafiyeti uygulamasının olumlu etkilerinin sürekli şekilde ortaya çıktığını ve halklar arası etkileşimlerin çığır açıcı bir ilerleme sergilediğini vurguladı.

Wang, iki cumhurbaşkanının vardığı önemli uzlaşıyı uygulamak, karşılıklı stratejik güveni sürekli şekilde güçlendirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni ortaklaşa inşa etmek, çok taraflı uluslararası işbirliğini artırmak ve Çin-Kazakistan ilişkilerinin yeni ufuklara ulaşıp yeni sonuçlar elde etmesini sağlamak üzere Kazakistan'la çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Kısa süre önce düzenlenen Merkezi Komşu Ülkelerle Dışişleri Çalışmaları Konferansı'nın Çin'in önümüzdeki dönemdeki komşuluk diplomasisinin yönünü net şekilde belirlediğini vurgulayan Wang, ortak bir yurt inşa etme, ortaklaşa kalkınma ve refah arama ile daha iyi bir gelecek inşa etme konusunda komşu ülkelerle el birliği yapmak üzere dostluk, samimiyet, karşılıklı fayda ve kapsayıcılık ilkelerine ve ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etme vizyonuna bağlı kalacaklarını ifade etti.

Nurtleu ise Çin'i güven telkin eden ve güvenilir iyi bir komşu, iyi bir dost ve iyi bir ortak olarak gördüklerini ve Çin'in komşuluk diplomasisi konferansında belirlenen dış politika yönünü takdir ettiklerini söyledi.

Kazakistan ile Çin arasındaki her türlü koşulda geçerli dostluk ve üst düzey karşılıklı güvenin, jeopolitik faktörlerden etkilenmeden sürdüğünü ve Kazakistan'ın en büyük ticaret ortağı haline gelen Çin'le olan ikili ticaret hacminin sık sık yeni rekorlar kırdığını kaydeden Nurtleu, ikili ilişkilerin geleceğine büyük güven duyduklarını ve iki halk için daha fazla refah ve iyilik hali elde etmek üzere karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirerek Kazakistan-Çin ilişkilerinde bir sonraki 30 altın yılı başlatmaya kararlı olduklarını dile getirdi.

İki bakan, ikili ve çok taraflı işbirliği konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunarak geniş mutabakata vardı.

Taraflar, çıkar entegrasyonunun derinleştirilmesi ve ortak kalkınmanın hızlandırılmasının, iki halkın temel çıkarları ve zamanın ruhuna uygun olduğu konusunda mutabakata vardı. Taraflar, ekonomik ve ticari işbirliğini genişletmeyi sürdürme ve iki cumhurbaşkanının belirlediği ikili ticaret hacmine en kısa sürede ulaşmak üzere gayret gösterme konusunda anlaştı. İki tarafın enerji işbirliğini genişletmesi, tüm sanayi zincirinde işbirliğini artırması, bağlantı işbirliğini güçlendirmesi ve sınır ötesi altyapı inşasını hızlandırması konusunda da mutabık kalındı.

Taraflar ayrıca kendi kalkınmalarına yeni ivme kazandırmak üzere yapay zeka ve dijital ekonomide yenilikçi işbirliğini araştıracak, "üç kötücül güç" olan terörizm, aşırıcılık ve bölücülükle ortaklaşa mücadele edecek ve bölge için sağlam bir güvenlik bariyeri inşa edecek.

İki taraf, görüşmelerinin ardından iki dışişleri bakanlığı arasında mutabakat zaptı da dahil olmak üzere çeşitli anlaşmalar imzaladı.