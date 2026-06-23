Çin ve Kazakistan İşbirliği Vurgusu

DALİAN, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Yaz Davos Forumu olarak da bilinen ve Çin'in kuzeydoğusundaki sahil kenti Dalian'da düzenlenen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'na katılmak üzere kentte bulunan Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile bir araya geldi.

Li salı günkü görüşmede, Çin ve Kazakistan'ın, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde kalıcı ve kapsamlı stratejik ortaklıklarını sürekli olarak derinleştirip sağlamlaştırdığını ve bu sayede verimli sonuçlar elde ettiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin komşu ülkeler arasında karşılıklı yardımlaşma ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin örneği olarak görülebileceğini belirten Li, iyi komşuluk ve dostluğu derinleştirmek,karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirmek ve iki ülke halkına daha fazla fayda sağlamak için Kazakistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Li, ikili ticaretin ölçeğini ve niteliğini artırmak, enerji ve maden kaynakları alanlarındaki işbirliğini güçlendirip derinleştirmek, bağlantısallığı kapsamlı şekilde geliştirmek ve yapay zeka, akıllı şehirler, büyük veri ile dijital ekonomi gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletmek suretiyle iki ülkenin modernizasyon süreçlerine yeni bir ivme kazandırmak üzere Kazakistan ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kazakistan ile kültür, turizm, eğitim ve gençlik alanlarında etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye, iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu güçlendirmeye hazır olduklarını da belirten Li, iki tarafın Çin-Orta Asya işbirliği mekanizması ve Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde işbirliğini güçlendirerek sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı ortaklaşa teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Bektenov ise iki ülke liderlerinin stratejik rehberlik sağladığını ve ikili işbirliğine güçlü bir ivme kazandırdığını belirterek, liderler arasında varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi, üst düzey temasların artırılması ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa ilerletilmesi için Çin ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Bektenov, iki ülkenin ticaret, yatırım, bağlantı imkanları, enerji, tarım ve sanayi gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmesi, halklar arası ve kültürel etkileşimleri genişletmesi ve kalıcı kapsamlı stratejik ortaklıklarını geliştirme konusunda daha somut sonuçlar elde etmesini temenni ettiklerini belirtti.

Bektenov, Çinli şirketlerin Kazakistan'da yatırım yapması için daha uygun bir ortam yaratmaya, çok taraflı platformlarda Çin ile iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye ve bölgesel barış, istikrar ve kalkınmanın sürdürülmesi için ortak çaba göstermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.