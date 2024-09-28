Çin ve KİK İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve KİK İlişkileri Güçleniyor

Wang Yi, Çin ve KİK arasında ilişkilerin derinleştiğini ve yeni bir işbirliği modeli oluşturduğunu belirtti.

28.09.2024 14:47
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde gelişmeye devam ettiğini ve uluslararası ilişkilerde yeni bir model oluşturduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, bu açıklamayı Cuma günü, New York'taki BM Genel Kurul oturumu çerçevesinde KİK ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

KİK'in Ortadoğu'daki en dinamik bölgesel örgüt ve Çin'in iyi bir dostu olduğunu kaydeden Wang, KİK ile ilişkilere değer verdiklerini söyledi. Wang, bu çerçevede ikili iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerini sıkı şekilde desteklemeye ve ekonomi, ticaret, enerji, yatırım ve inovasyon gibi alanlarda daha derin ve sağlam işbirliği için çaba göstermeye hazır olduklarını ifade etti.

KİK ülkelerinin dışişleri bakanları da ilk KİK-Çin Zirvesinde varılan mutabakatı hayata geçirmek, ekonomi, ticaret, finans, yatırım, enerji, havacılık, yapay zeka, iklim değişikliği ve diğer alanlardaki işbirliğini güçlendirmek ve KİK-Çin ilişkilerinin daha da gelişmesini teşvik etmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Taraflar ayrıca Ortadoğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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