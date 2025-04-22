Çin ve Körfez Ülkeleri Nükleer İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Çin ve Körfez Ülkeleri Nükleer İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, nükleer teknolojinin barışçıl kullanımı için işbirliği taahhüdünde bulundu.

22.04.2025 18:16
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CHENGDU, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, 1. Çin-Körfez İşbirliği Konseyi Barışçıl Nükleer Teknoloji Kullanımı Forumu'nda nükleer teknolojinin barışçıl kullanımı konusundaki işbirliğini artırma taahhüdünde bulundu.

Çin Atom Enerjisi Kurumu'nun ev sahipliğinde pazartesi günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen forumda Çin, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinden yetkililer ve nükleer uzmanlar bir araya geldi.

Nükleer enerji ve teknolojinin gelişimine yönelik fırsatları, zorlukları ve işbirlikçi çözümleri ele alan katılımcılar, güncel ihtiyaçlar ve geleceğe yönelik öngörülerini paylaştı.

Çin Atom Enerjisi Kurumu'nun bildirdiğine göre Çin son yıllarda Körfez ülkeleriyle nükleer enerji ve nükleer teknoloji uygulamaları konusundaki işbirliğini geliştiriyor. Nükleer enerji sektöründe nükleer enerjinin barışçıl kullanımı konusunda hükümetler arası işbirliği anlaşması imzalayan Çin ve BAE, reaktör işletimi, yakıt tedariki ve personel eğitimi konusundaki ortaklıklarını ileriye taşıdı. Suudi Arabistan'la yürütülen ortak çalışmalar ise uranyum-toryum araştırmaları, nükleer güvenlik ve kamu güvenliğine odaklanıyor.

Nükleer teknoloji alanındaysa Çin'in radyasyon tespit ekipmanları büyük ölçekte Suudi Arabistan, BAE ve Katar'a ihraç ediliyor. Bu ekipmanlar, Katar 2022 FİFA Dünya Kupası ve Dubai Expo gibi önemli etkinliklerde kilit rol oynuyor. Öte yandan Çin Atom Enerjisi Kurumu, Çinli şirket ve üniversitelerin nükleer tıp ve temel araştırma alanlarında Kuveyt, Umman ve Bahreyn ile ortaklıklar yürüttüğünü kaydetti.

Chengdu'daki forum sırasında Çin Atom Enerjisi Kurumu ile Suudi Arabistan nükleer düzenleme kurumu, nükleer güvenlik ve emniyet konularında eğitim programları ve çalışma gibi ortak girişimler yoluyla yürütülecek işbirliğine dair bir mutabakat zaptı imzaladı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Körfez Ülkeleri Nükleer İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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