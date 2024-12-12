Çin ve Körfezde Biyoteknoloji Yatırımları

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ABU DABİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Suudi girişim sermayesi şirketi KBW Ventures, Çin ile Körfez Arap bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesiyle birlikte Çin'de özellikle biyoteknoloji ve sağlık alanlarında "büyük yatırım fırsatları" gördüklerini söyledi.

KBW Ventures Yatırım Kurulu Başkanı Ekta Tolani, 9-12 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Abu Dabi Finans Haftası sırasında Xinhua'ya verdiği demeçte, "Belli sektörlerde işbirliği yapmak için pek çok fırsat bulunuyor" dedi.

Tolani, "Çin özellikle sağlık alanında büyük ilerlemeler kaydetti ve biz de bu tür fırsatlarda işbirliği yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Suudi Arabistan Prensi Halid bin El Velid bin Talal El Suud tarafından kurulan KBW Ventures, dönüştürücü teknolojilere ve iş modellerine sahip şirketlere odaklanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bir uydu ofisi bulunan firma, biyoteknoloji, yapay zeka, yayın teknolojileri ve diğer ileriye dönük sektörlere yatırım yapıyor.

Tolani, biyoteknolojinin yatırımcıların ilgi duyduğu kilit öneme sahip yükselen bir sektör olduğuna dikkat çekti.

Tolani, "Çin biyoteknoloji alanında oldukça ilerlemiş durumda. BAE ise bu alanda hızla gelişmeye devam ediyor. Bölgedeki egemen varlık fonlarının bu sektöre büyük ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz" dedi.

Çin yıllardır BAE'nin en büyük ticaret ortağı, BAE ise Çin'in en büyük ihracat pazarı ve Ortadoğu'daki ikinci en büyük ticaret ortağı konumunda.

"Çin, devasa yatırım fırsatlarından yararlanmaya başladı ve yerel ekosistemle ortaklık kurmak istiyor" diyen Tolani, yerel ekosistemi, kültürü ve düzenleyici ortamı anlamanın kilit önem taşıdığını sözlerine ekledi.