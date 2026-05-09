Çin ve Kosta Rika İlişkileri Güçleniyor

SAN JOSE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Chen Xiaodong, cuma günü Kosta Rika'nın daveti üzerine Ulusal Stadyum'da düzenlenen Kosta Rika devlet başkanlığı devir törenine katıldı.

Aynı zamanda Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Başkanı olan Chen perşembe günü Kosta Rika Devlet Başkanı Laura Fernandez ile bir araya geldi.

Fernandez'e Xi'nin içten selamlarını ve iyi dileklerini ileten Chen, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen yaklaşık 19 yılda Çin-Kosta Rika ilişkilerinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini ve söz konusu ilişkilerin iki ülke halkına somut faydalar sağladığını ifade etti.

Çin hükümetinin, Çin-Kosta Rika ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele aldığını belirten Chen, ikili ilişkilerin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı gelişimi için çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Fernandez ise törene özel temsilci gönderen Xi'ye müteşekkir olduğunu belirterek, Chen'den Xi'ye en içten selamlarını iletmesini istedi.

Kosta Rika-Çin ilişkilerinin iyi durumda olduğunu ve devasa pazarıyla Çin'in büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Fernandez, Çinli işletmelerin Kosta Rika'da yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti. Fernandez, ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini desteklemek üzere altyapı, eğitim ve sağlık gibi alanlarda Çin ile tatbiki işbirliğini güçlendirmeye, Çin'e ihracatı artırmaya ve geleneksel dostluklarını derinleştirmeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.