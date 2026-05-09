Çin ve Kosta Rika İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Kosta Rika İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Kosta Rika İlişkileri Güçleniyor
09.05.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in temsilcisi, Kosta Rika'daki devir törenine katıldı ve ilişkileri vurguladı.

SAN JOSE, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Chen Xiaodong, cuma günü Kosta Rika'nın daveti üzerine Ulusal Stadyum'da düzenlenen Kosta Rika devlet başkanlığı devir törenine katıldı.

Aynı zamanda Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Başkanı olan Chen perşembe günü Kosta Rika Devlet Başkanı Laura Fernandez ile bir araya geldi.

Fernandez'e Xi'nin içten selamlarını ve iyi dileklerini ileten Chen, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen yaklaşık 19 yılda Çin-Kosta Rika ilişkilerinde önemli bir ilerleme kaydedildiğini ve söz konusu ilişkilerin iki ülke halkına somut faydalar sağladığını ifade etti.

Çin hükümetinin, Çin-Kosta Rika ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla ele aldığını belirten Chen, ikili ilişkilerin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı gelişimi için çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Fernandez ise törene özel temsilci gönderen Xi'ye müteşekkir olduğunu belirterek, Chen'den Xi'ye en içten selamlarını iletmesini istedi.

Kosta Rika-Çin ilişkilerinin iyi durumda olduğunu ve devasa pazarıyla Çin'in büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Fernandez, Çinli işletmelerin Kosta Rika'da yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti. Fernandez, ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini desteklemek üzere altyapı, eğitim ve sağlık gibi alanlarda Çin ile tatbiki işbirliğini güçlendirmeye, Çin'e ihracatı artırmaya ve geleneksel dostluklarını derinleştirmeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kosta Rika İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest grubunun konserine Gaziantep’te mehterli ve konvoylu protesto
Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto
19:18
Fenerbahçe’de kadro dışı kararı açıklandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı
18:37
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 20:28:30. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Kosta Rika İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.