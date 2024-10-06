Çin ve Kuzey Kore Diplomatik İlişkilerin 75. Yılı - Son Dakika
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Çin ve Kuzey Kore Diplomatik İlişkilerin 75. Yılı

Xi Jinping ve Kim Jong-un, diplomatik ilişkilerin 75. yılı için karşılıklı kutlama mesajı gönderdi.

06.10.2024 12:52
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BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü dolayısıyla Pazar günü karşılıklı kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Çin ve Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun değişen zamana ve küresel zorluklara direnerek her iki ülke ve halkı için değerli bir unsur haline geldiğini ifade etti.

İkili ilişkilerin gelişmesine büyük değer verdiğini vurgulayan Xi, son yıllarda birçok kez bir araya geldiği, mektup ve mesajlar aracılığıyla yakın iletişimi sürdürdüğü Kuzey Kore lideri ile beraber, Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin gelişmesine ortaklaşa rehberlik edip destek olduklarını vurguladı.

Xi, yeni dönemin yeni koşullarında, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü, stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, dostane etkileşim ve işbirliğini artırmak ve iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu daha da ileri taşımak için fırsat olarak kullanmak üzere Kuzey Kore ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti. Xi, böylece iki ülkenin sosyalist ülküsünün istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini ortaklaşa teşvik edeceklerini ve halklarına daha fazla fayda sağlayacaklarını belirtti.

Kuzey Kore lideri ise 75 yıl önce resmi olarak diplomatik ilişkiler kuran iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin o zamandan bu yana yeni bir aşamaya girdiğini ifade etti.

Kim Jong-un, iki parti ve ülkenin son 75 yılda ülkülerinin meşruiyetine olan sağlam inançlarını koruduğunu, çeşitli sınav ve zorlukların üstesinden geldiğini ve sosyalizm yolunda cesurca ilerlediğini belirtti.

Kuzey Kore lideri, uzun bir geçmişe ve güzel bir geleneğe sahip olan Kuzey Kore-Çin dostluğunu sürekli ileriye taşıyıp geliştirmenin her iki ülkenin de temel menfaatine olacağına işaret etti.

Kim Jong-un, parti ve hükümetinin yeni dönemin gerektirdiği şekilde Çin ile dostane ve işbirliğine dayalı ilişkileri güçlendirip geliştirmek için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

Kim Jong-un ayrıca, Xi'nin merkezinde yer aldığı Çin Komünist Partisi liderliğinde Çin halkının her bakımdan modern bir sosyalist ülke inşa etme yolunda yeni başarılar elde etmeye devam etme temennisinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Kuzey Kore Diplomatik İlişkilerin 75. Yılı - Son Dakika

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