Çin ve Kuzey Kore Liderlerinden Güçlü İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Çin ve Kuzey Kore Liderlerinden Güçlü İşbirliği Mesajı

Çin ve Kuzey Kore Liderlerinden Güçlü İşbirliği Mesajı
11.07.2026 12:36
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Xi Jinping, Kuzey Kore ile stratejik ilişkiler ve sosyalist dayanışmayı güçlendirme çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de Büyük Halk Salonu'nda Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae Song ile bir araya geldi.

Xi cuma günkü görüşmede, Çin ve Kuzey Kore'nin ikili ilişkilerin gelişiminin her iki ülkenin sosyalist davalarının pekiştirilmesine ve modernleşme hamlelerinin ilerletilmesine katkı sağlamasını güvence altına alması gerektiğini söyledi.

Çin-Kuzey Kore ilişkilerinin her zaman kalıcı dostluk, iyi günde kötü günde dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma ile öne çıktığını kaydeden Xi, Çin-Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması'nın ikili dostane ilişkilerin pekiştirilmesi için önemli siyasi ve hukuki temeller oluşturduğunu belirtti.

Mevcut uluslararası konjonktürün değişim ve çalkantılarla dolu olduğunu kaydeden Xi, iki ülkenin stratejik kararlılığını koruması, stratejik güvenini artırması ve Genel Sekreter Kim Jong-un ile vardıkları mutabakatı daha ileri düzeyde hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. Xi, böylece iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin çağın gereklerine ayak uydurmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Xi ayrıca, birbirlerinin egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak ve kendi ulusal koşullarına uygun sosyalist kalkınma yollarını izlemeleri için elverişli bir dış ortam oluşturmak üzere stratejik koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Kuzey Kore Devlet İşleri Komisyonu Başkan Yardımcısı olan Pak ise Kuzey Kore ile Çin arasındaki antlaşmanın, ikili ilişkilerin stratejik seviyede ve uzun vadeli bir perspektifle geliştirilmesine yönelik güçlü bir hukuki güvence sağladığını söyledi. Pak, antlaşmanın özünün sağladığı rehberlikle hareket eden iki ülkenin birbirini desteklediğini, sosyalizm davasını ortaklaşa ilerlettiğini ve bölgesel ve küresel barışı korumak üzere birlikte çalıştığını belirtti.

Kim'in Kuzey Kore ile Çin arasındaki ilişkilerin en güçlü stratejik ilişki haline getirilmesi çağrısında bulunduğunu kaydeden Pak, Kuzey Kore'nin iki liderin vardığı önemli mutabakatı kararlılıkla hayata geçireceğini ve Taiwan sorunu gibi konularda temel çıkarlarını koruması için Çin'e kararlı şekilde destek vereceğini ifade etti. Pak, Kuzey Kore-Çin dayanışması ve dostluğu ile iki ülkenin sosyalist davasını yeni ve daha ileri bir seviyeye taşımak üzere her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Kuzey Kore Liderlerinden Güçlü İşbirliği Mesajı - Son Dakika

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