Çin ve Macaristan, ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltti - Son Dakika
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Çin ve Macaristan, ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltti

Çin ve Macaristan, ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Macaristan'ı ziyaretinde Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelerek, iki ülke ilişkilerinin seviyesini 'her koşulda kapsamlı stratejik ortaklığa' yükselttiklerini duyurdu. Macaristan, AB üyeleri içerisinde Çin ile en yakın ilişkilere sahip olan ülke konumunda bulunuyor ve Çin'in yükselen sektörlerdeki en büyük yurt dışı yatırımlarını almaktadır.

09.05.2024 20:59
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Çin ve Doğu Avrupa ülkesi Macaristan, ilişkilerinin seviyesini "her koşulda kapsamlı stratejik ortaklığa" yükselttiklerini bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Macaristan'ı ziyaretinde Başbakan Viktor Orban ile bir araya geldi.

Liderler görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Şi ve Orban, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin seviyesinin, "kapsamlı stratejik ortaklıktan" "her koşulda stratejik ortaklığa" yükseltilmesinde mutabakata vardıklarını duyurdu.

Çin; Pakistan, Venezuela ve Özbekistan ile ikili ilişkilerini de aynı veya yakın şekilde tanımlıyor.

Çin lideri, 3 ülkeyi kapsayan Avrupa ülkeleri turunda Fransa ve Sırbistan'ın ardından Macaristan'ı ziyaret etmişti.

Şi, Orban ile görüşmesi öncesinde Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya gelmiş, burada Çin-Macaristan ilişkilerinin "tarihin en iyi döneminde" olduğunu dile getirmişti.

AB içinde Çin'in en yakın müttefiki

Macaristan, AB üyeleri içerisinde Pekin ile en yakın ilişkileri olan ülke konumunda bulunuyor. Budapeşte hükümeti, AB'nin Çin'e ekonomik bağımlılığa bağlı "riskleri giderme" siyasetine karşı çıkarken, birliğin Çin'deki insan hakları ihlallerini eleştiren açıklamalarını veto ediyor.

Öte yandan Macaristan, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında, Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahındaki Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde en fazla yatırım alan ülke konumunda bulunuyor.

Çin, batarya ve elektrikli araçlar gibi yükselen sektörlerdeki en büyük yurt dışı yatırımlarını Macaristan'a yapmıştı.

Çinli batarya üreticisi CATL'in yurt dışındaki en büyük üretim tesisi Macaristan'da bulunuyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD de Avrupa'daki ilk fabrikasını Macaristan'da açmıştı.

Çin Devlet Elektrik Enerji Yatırım Şirketi de ilk yurt dışı yatırımını Macaristan'a yaparak Tokaj şehrinde güneş enerjisi santrali kurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Macaristan, ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltti - Son Dakika

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