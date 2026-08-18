Çin ve Mısır'dan 170 Milyon Dolarlık Ticaret Anlaşması - Son Dakika
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Çin ve Mısır'dan 170 Milyon Dolarlık Ticaret Anlaşması

Çin ve Mısır\'dan 170 Milyon Dolarlık Ticaret Anlaşması
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Kahire'deki 'Çin'e İhracat' etkinliğinde, Çinli ve Mısırlı şirketler 170 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

KAHİRE, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çinli ve Mısırlı şirketler, Kahire'de düzenlenen "Çin'e İhracat" etkinliğinde yaklaşık 170 milyon ABD doları değerinde çok sayıda ticaret anlaşmasına imza attı.

Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı'na bağlı Mısır Ticari Temsilciliği Asya Dairesi Başkanı ve Ticaret Başmüşaviri Seyid Fuad, pazartesi günü gerçekleştirilen etkinliği bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Fuad, etkinlik sayesinde Çin ile daha uzun vadeli işbirliğini teşvik etmeyi, ekonomik ve ticari etkileşimi güçlendirmeyi ve ikili ticari ilişkileri daha da ilerletmeyi umduklarını söyledi.

Mısır İhracatçılar Birliği Başkanı Muhammed Kasım ise "Çin, dünya genelinde korumacı önlemlerin arttığı bir dönemde cesur davranarak pazarlarını Afrika'ya açmayı sürdürmeyi seçti" dedi. Kasım, bu hamlenin Mısırlı ihracatçılara geniş Çin pazarında rekabet güçlerini artırmaları için gerçek bir fırsat sunduğunu da ifade etti.

Çin Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Chang Hui, "Çin'e İhracat" işbirliği buluşmalarının Mısır ayağının, etkinlik serisinin Afrika'daki ilk durağı olduğunu belirtti.

Chang, söz konusu etkinliklerinin, Çin'in yüksek standartlı dışa açılımı genişletme ve dengeli ticareti teşvik etme çabalarının somut bir örneği olduğunu söyledi. Chang ayrıca girişimin, Çin'in kalkınmanın getirilerini ticaret ortaklarıyla paylaşma, çok taraflı ticaret sistemini ve serbest ticareti kararlılıkla destekleme çabalarını da yansıttığını kaydetti.

Çin'in Kahire Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Zhao Liuqing, Çin-Mısır ilişkilerinin tarihinin en iyi döneminde olduğunu vurgulayarak, somut ekonomik ve ticari işbirliğinin ikili ilişkiler için bir dayanak ve itici güç işlevi gördüğünü ifade etti.

Çin, bu yıl 1 Mayıs itibarıyla diplomatik ilişkileri bulunan 53 Afrika ülkesinden yapılan ithalatta sıfır gümrük vergisi politikasını uygulamaya koymuştu. Bu hamle, Mısır dahil birçok Afrika ülkesinden olumlu tepkiler aldı.

"Bu politika sayesinde, Mısır'ın Çin'e ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 67,5 arttı" diyen Zhao, gelecekte daha fazla Mısır ürününün Çin pazarına girmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Etkinlik, Çin Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret Geliştirme Bürosu ile Mısır İhracatçılar Birliği tarafından ortaklaşa düzenlendi. Etkinliğe iki taraftan yaklaşık 170 iş insanı ve şirket temsilcisinin yanı sıra ticaret yetkilileri ve diplomatlar katıldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Mısır'dan 170 Milyon Dolarlık Ticaret Anlaşması - Son Dakika

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