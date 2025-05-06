Çin ve Mısır'dan Ortak Tatbikat - Son Dakika
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Çin ve Mısır'dan Ortak Tatbikat

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Çin ile Mısır, 'Medeniyet Kartalları 2025' ile ortak hava tatbikatını tamamladı.

06.05.2025 16:07
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- Çin ve Mısır, ilk ortak hava kuvvetleri tatbikatını gerçekleştirdi

KAHİRE - Çin ile Mısır'ın ilk kez gerçekleştirdiği "Medeniyet Kartalları 2025" ortak hava kuvvetleri tatbikatı sona erdi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin ile Mısır'ın "Medeniyet Kartalları 2025" adıyla başlattığı ilk ortak hava kuvvetleri tatbikatının tamamlandığı ifade edildi. Çin ordusunun tatbikatla birlikte ilk kez Afrika'ya konuşlandığı aktarıldı. 18 gün süren ortak tatbikat sırasında hava muharebe taktikleri, havada yakıt ikmali, karşı hava operasyonları, düşman hava savunmasının bastırılması, savaş alanı arama ve kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Tatbikatların "iki ülke arasındaki askeri iş birliğinde yeni bir başlangıç noktası ve önemli bir dönüm noktası" olduğu belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde Çin uçaklarının Mısır piramitleri üzerinde uçuğu görüldü.

Kaynak: İHA

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