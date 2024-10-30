Çin ve Mısır Terörle Mücadelede İşbirliği Yapacak

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BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, terörle mücadele ve kolluk işbirliğini derinleştirmek üzere Mısır'la çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Wang söz konusu açıklamayı Salı günü Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile eş başkanlık yaptığı, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ile Mısır İçişleri Bakanlığı arasındaki ikinci bakanlık toplantısında yaptı.

Wang, iki tarafın personel etkileşimlerini güçlendirmesi, terörle mücadele işbirliğini derinleştirmesi, kolluk kuvvetlerinin kapasitesini artırması, sınır aşan suçlarla mücadele edilmesi, kendi ülkelerindeki diğer ülkeye ait önemli projelerin ve vatandaşların aktif şekilde korunması ve çok taraflı ortamlarda koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve birbirinin temel çıkarlarını kararlı şekilde desteklenip gözetilmesi temennisini dile getirdi.

Tevfik ise Çin'in önerdiği Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni son derece takdir ettiklerini ve iki ülkenin ortak çıkarlarını gözetmek üzere Çin'le tatbiki işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.