Çin ve Norveç'ten 70. Yıl Kutlaması

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BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümünde birbirine kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Cuma günü gönderdiği mesajında iki ülke arasında 70 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin-Norveç ilişkilerinin daha olgun ve istikrarlı hale geldiğini söyledi.

Wang, kısa süre önce Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un Çin'e başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve iki ülke liderlerinin ikili ilişkiler ve önemli uluslararası konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunup ortaklaşa yeşil ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ve küresel zorluklarla mücadele konusunda uzlaşıya vardığını hatırlattı.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıları hayata geçirmek, iki dışişleri bakanı arasındaki etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye devam etmek, geçmişin başarılarını ileriye taşımak ve Çin-Norveç ilişkilerinde yeni ve mükemmel bir 70 yıl daha başlatmaya daha fazla katkıda bulunmak üzere Eide ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Eide ise Norveç'in Yeni Çin'i tanıyan ilk Batılı ülkelerden olduğunu ve ikili ilişkilerin son 70 yılda büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Siyasi ve ekonomik ilişkilerini daha fazla güçlendirmenin iki ülkenin de çıkarına olduğunu belirten Eide, Başbakan Store'un kısa süre önce Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki tarafın, ortak ilgi alanına giren konularda yapıcı diyalogda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Eide, iki ülkenin ikili ilişkileri derinleştirmeyi sürdürmesini ve birlikte daha iyi ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmesini sabırsızlıkla beklediğini belirtti.