Çin ve Özbekistan Görüşmesi

ÇOLPON-ATA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kırgızistan'da düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, perşembe akşamı gerçekleştirilen görüşmede bu yılın Çin ile Özbekistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın kuruluşunun 10. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Wang, geçmiş başarıların üzerine yenilerinin inşa edileceği bu yılın iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Özbekistan'ın 35. bağımsızlık yıldönümü olduğuna da dikkat çeken Wang, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde Özbekistan'ın kalkınmasına olan güvenini dile getirdi. Özbekistan'ı ulusal koşullarına uygun bir kalkınma süreci izleme konusunda kararlılıkla destekleyeceklerini kaydeden Wang, Özbekistan'ın da temel çıkarlarıyla ilgili konularda Çin'i kararlılıkla desteklemeye devam edeceğine inandıklarını ifade etti.

Wang, Özbekistan ile işbirliği potansiyelini tam olarak ortaya çıkarmak, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun yüksek kaliteli inşasını teşvik etmek ve yeni sanayileşme alanında dönüm noktası niteliğinde daha fazla projeyi hayata geçirmek üzere Özbekistan ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Wang ayrıca, iki tarafın terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıktan oluşan "üç kötücül güç" ile sınır ötesi organize suçlarla mücadelede Çin-Özbekistan kolluk ve güvenlik işbirliği mekanizmasından etkin şekilde yararlanması ve daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sisteminin teşvik edilmesi amacıyla çok taraflı platformlardaki koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Saidov ise Özbekistan'ın Çin ile olan kardeşçe dostluğuna büyük önem verdiğini ifade ederek, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesinin, dış politikalarının önceliklerinden biri olmaya devam ettiğini söyledi.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğünü zedeleyecek her türlü girişime karşı çıktıklarını vurgulayan Saidov, Çin ile her düzeyde temasları güçlendirmeye, ticaret, yatırım, enerji, kritik madenler ve dijital ekonomi alanlarında tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, "üç kötücül güçle" ortak mücadele yürütmeye ve yerel düzeydeki işbirliği potansiyelini değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Saidov, Çin'in ortaya koyduğu insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını ve dört küresel inisiyatifi desteklediklerini belirtti. Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Saidov, çok taraflı platformlarda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeyi, Shanghai İşbirliği Örgütü ile Çin-Orta Asya Mekanizması'nın gelişimini desteklemeyi ve çok taraflılığı birlikte savunmayı sürdüreceklerini söyledi.