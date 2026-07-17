Çin ve Pakistan'dan ABD-İran için Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Çin ve Pakistan'dan ABD-İran için Ateşkes Çağrısı

17.07.2026 10:43
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Vang Yi ve İshak Dar, ABD ve İran'a derhal ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD ve İran arasında "derhal ateşkesin sağlanması" ve diyaloğun yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

Global Times'ın Çin Dışişleri Bakanlığının görüşmeye ilişkin açıklamasına dayandırdığı habere göre Vang, Çin'in Şanghay kentinde Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü.

Buna göre Orta Doğu'da mevcut gidişatın kötüleşmesinden duyulan endişeyi dile getiren bakanlar, ABD ve İran arasında "derhal ateşkesin sağlanması" çağrısında bulundu.

Washington ve Tahran yönetimlerine "derhal düşmanlıkların durdurulması, zorlukların aşılması, temas ve diyaloğa geri dönülmesi" çağrısı yapan bakanlar, iki ülkeden de müzakereler yoluyla kapsamlı bir barış anlaşmasına ulaşılmasını istedi.

Vang görüşmede, iki ülke arasında Pakistan'ın arabuluculuk rolünden memnuniyet duyduklarını kaydederek, mutabakat zaptının "zor kazanıldığını" bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, "Barış ulaşılabilir durumda, kaybetmeyi göze alamayız ya da elimizden kayıp gitmesine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Pakistan'dan ABD-İran için Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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