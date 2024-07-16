Çin ve Rus Donanmaları Ortak Deniz Devriyesi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin ve Rus Donanmaları Ortak Deniz Devriyesi Gerçekleştirdi

Çin ve Rus donanmaları, Pasifik Okyanusu'nun batı ve kuzey kesimlerinde 4. ortak deniz devriyesini gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki yıllık program ve karşılıklı mutabakata göre planlanan devriye, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı gibi mevcut uluslararası ya da bölgesel durumlarla da bağlantılı değil. Ortak devriye, Çin'e ait füze destroyeri Yinchuan, füze firkateyni Hengshui ve Rusya'ya ait bir firkateynden oluşuyor. Devriye, iki ordu arasında karşılıklı anlayışı ve geleneksel dostluğu geliştiren tatbikatlar gerçekleştirdi ve Çin-Rusya ortak deniz devriyeleri mekanizmasının derinleştirilip geliştirilmesi için sağlam bir zemin oluşturdu.

16.07.2024 10:28
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YİNCHUAN DESTROYER GÜVERTESİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rus donanmaları kısa süre önce Pasifik Okyanusu'nun batı ve kuzey kesimlerinin deniz bölgelerinde 4. ortak deniz devriyesini gerçekleştirdi. Donanmalar, Pazar günü Güney Çin Denizi'nin belirli bir bölgesine giriş yaptı.

İki ülke arasındaki yıllık program ve karşılıklı mutabakata göre planlanan ortak devriye, herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığı gibi mevcut uluslararası ya da bölgesel durumlarla da bağlantılı değil.

Ortak devriye filosu, Çin'e ait füze destroyeri Yinchuan, füze firkateyni Hengshui ve Rusya'ya ait bir firkateynden oluşuyor. Gerekli ikmalleri gerçekleştirmek üzere Çin'in kapsamlı ikmal gemisi Weishanhu da filoya katıldı.

Devriye, 2021 yılından bu yana Çin ile Rusya arasında gerçekleştirilen 4. ortak deniz devriyesi.

Filonun devriye sırasında gerçekleştirdiği teftiş operasyonları ve helikopter inişi gibi tatbikatlar, iki ordu arasında karşılıklı anlayışı ve geleneksel dostluğu geliştirdi.

Stratejik karşılıklı güveni güçlendirme, muharebe kabiliyetlerini geliştirme ve ortak deniz güvenliği müdahalelerini iyileştirme gibi hedefleri de gerçekleştiren ortak devriye, Çin-Rusya ortak deniz devriyeleri mekanizmasının derinleştirilip geliştirilmesi, ayrıca dostane ve tatbiki işbirliğinin ilerletilmesi için sağlam bir zemin oluşturdu.

Kaynak: Xinhua

Pasifik Okyanusu, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rus Donanmaları Ortak Deniz Devriyesi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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