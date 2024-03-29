Çin ve Rusya Arasında Yeni Bir Uluslararası Yük Treni Güzergahı Açıldı

Güncel

TAİYUAN, 29 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan ile Rusya'nın başkenti Moskova'yı birbirine bağlayan yeni bir uluslararası yük treni güzergahı Perşembe günü faaliyete geçti.

Otomobil parçaları, beyaz eşya, dökme demir bağlantı parçaları ve kaolin gibi her çeşitte ürünün bulunduğu 55 konteynerle yüklü bir kargo treni, Perşembe sabahı Taiyuan'daki Huanghouyuan istasyonundan hareket ederek hizmeti başlattı.

Trenin Erenhot sınır limanı üzerinden Moskova'ya yaklaşık 5.000 kilometre yol kat etmesi planlanıyor.

Huayuan Uluslararası Kara Limanı Limited Şirketi müdür yardımcısı Wang Xingdong, Shanxi eyaletinin 16 ülkedeki 40'tan fazla büyük şehri birbirine bağlayan 15 düzenli uluslararası intermodal güzergah başlattığını, bunun ise eyaletin Kuşak ve Yol İnisiyatifi işbirliğine entegrasyonuna ivme kazandırdığını söyledi.