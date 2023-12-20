Çin ve Rusya Başbakanları, Beijing\'de toplandı

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BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang (soldan yedinci) ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin (sağdan yedinci), Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Çin-Rusya Hükümet Başkanları 28. Olağan Toplantısı'na eş başkanlık yaptı, 19 Aralık 2023.
Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang da toplantıya katıldı. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)
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