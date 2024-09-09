Çin ve Rusya'dan Ortak Tatbikat - Son Dakika
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Çin ve Rusya'dan Ortak Tatbikat

Çin ve Rusya'ya ait donanma ve hava kuvvetlerinin Batı Pasifik'te Japon Denizi (Doğu Denizi) ile Ohotsk Denizi'nde ortak askeri tatbikata başlayacağı bildirildi. Tatbikatın amacı, Çin ve Rusya orduları arasındaki stratejik koordinasyonu derinleştirmek ve güvenlik tehditlerinde müşterek tepki verme kabiliyetini güçlendirmektir.

09.09.2024 19:16
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Çin ve Rusya'ya ait donanma ve hava kuvvetlerinin Batı Pasifik'te Japon Denizi (Doğu Denizi) ile Ohotsk Denizi'nde ortak askeri tatbikata başlayacağı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey/Etkileşim-2024" adını taşıyan tatbikatın, Çin ve Rusya orduları arasındaki "stratejik koordinasyonu derinleştirmeyi ve güvenlik tehditlerinde müşterek tepki verme kabiliyetini güçlendirmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Çin ve Rus donanmalarının Pasifik'teki 6'ncı devriye faaliyetini yapacağı belirtilen açıklamada, Çin'in ayrıca Rusya'nın "Okyanus-2024" stratejik tatbikatına da katılacağı aktarıldı.

Açıklamada, tatbikatların ve devriye faaliyetinin hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Çin ve Japonya arasındaki gerilim

Bölgedeki askeri hareketliliğin, Çin ile Japonya arasında hava sahası ve kara suları ihlallerinden kaynaklanan gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Japonya, 26 Ağustos'ta Çin ordusuna ait "Y-9" tipi askeri uçağın, Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiğini bildirmişti.

Öte yandan Çin'e ait araştırma gemisinin Japonya'nın güneyindeki Tokara Boğazı'nda yer alan Kuçinoerabu Adası yakınlarında Japon kara sularına girdiği kaydedilmişti.

Tokyo yönetimi her iki olayda da Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

Kaynak: AA

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