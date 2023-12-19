Çin ve Rusya, Hükümet Başkanları Toplantıları Komitesinin 27. Oturumunu Gerçekleştirdi
BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile Beijing'de Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin 27. oturumuna eş başkanlık yaptı, 18 Aralık 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)
BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile Beijing'de Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin 27. oturumuna eş başkanlık yaptı, 18 Aralık 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Hükümet, Pekin, Rusya, Rusya, Çin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Çin ve Rusya, Hükümet Başkanları Toplantıları Komitesinin 27. Oturumunu Gerçekleştirdi - Son Dakika