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Çin ve Rusya, Hükümet Başkanları Toplantıları Komitesinin 27. Oturumunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin ve Rusya, Hükümet Başkanları Toplantıları Komitesinin 27. Oturumunu Gerçekleştirdi

BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile Beijing'de Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin 27. oturumuna eş başkanlık yaptı, 18 Aralık 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Çin ve Rusya, Hükümet Başkanları Toplantıları Komitesinin 27. Oturumunu Gerçekleştirdi
19.12.2023 - 14:14,
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BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko ile Beijing'de Çin ve Rusya hükümet başkanları olağan toplantıları komitesinin 27. oturumuna eş başkanlık yaptı, 18 Aralık 2023. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin ve Rusya, Hükümet Başkanları Toplantıları Komitesinin 27. Oturumunu Gerçekleştirdi - Son Dakika
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