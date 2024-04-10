BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Beijing'de Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede her iki taraf da çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirme temennisinde bulundu.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yeniden seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti. Wang, Putin'in liderliğinde Rusya'nın kalkınma ve yeniden canlanmasını ve Rus halkının bağımsız kalkınma yolu tercihini destekleyeceklerini söyledi.
Küresel stratejik istikrarın korunması açısından Çin-Rusya ilişkilerinin yeri doldurulamaz bir değerde olduğunu vurgulayan Wang, sağlam ikili ilişkilerin korunup geliştirilmesinin, iki büyük komşu ülkenin doğal tercihi olup iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.
Wang, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakat doğrultusunda, iki ülkenin kalkınma planları arasındaki sinerjiyi güçlendirmek ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini teşvik etmek üzere Rusya ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.
Lavrov ise Rusya-Çin ilişkilerinin karşılıklı saygı, eşit işbirliği ve güvenilir diyaloğa dayandığını belirtti. Rusya'nın tek Çin ilkesine bağlı olduğunu kaydeden Lavrov, üst düzey etkileşimleri sürdürmek ve ekonomi, ticaret ve diğer alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.
Rusya'nın, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni desteklediğini söyleyen Lavrov, daha adil ve demokratik bir uluslararası düzenin kurulmasını teşvik etmek amacıyla çok taraflı platformlarda Çin ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını belirtti.
İki taraf ayrıca Ukrayna meselesi, Filistin- İsrail çatışması, Asya-Pasifik bölgesindeki durum ve ortak ilgi alanına giren diğer uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Çin ve Rusya, Tatbiki İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü - Son Dakika
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