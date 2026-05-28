Çin ve Sırbistan İlişkileri Güçleniyor
28.05.2026 13:03
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Sırbistan ile işbirliğini artırma ve egemenlik desteğini vurguladı.

NEW YORK, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin New York kentinde Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile bir araya geldi.

Wang çarşamba günkü görüşmede, Sırbistan'ın ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını kararlılıkla desteklediklerini ve Sırbistan'ın tek Çin ilkesine bağlılığını takdir ettiklerini söyledi.

Wang, iki tarafın iki ülke cumhurbaşkanlarının vardığı önemli mutabakatın hayata geçirilmesine öncelik vermesi, farklı seviyelerdeki etkileşimleri artırması, Macaristan-Sırbistan demiryolu projesini ilerletmesi, yapay zeka ve yeni enerji gibi alanlarda işbirliğini genişletmesi, Birleşmiş Milletler gibi platformlarda koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi ve yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğunun inşasını ileriye taşıması gerektiğini belirtti.

Djuric ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Çin'e tarihi bir resmi ziyaret düzenlediğini hatırlatarak, iki tarafın birçok işbirliği belgesi imzaladığını ve ikili ilişkilerin gelecekte izleyeceği yönü belirlediklerini söyledi. Çin'in Sırbistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği istikrarlı desteği takdirle karşıladıklarını belirten Djuric, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı kalacaklarını vurguladı. Djuric, uluslararası konjonktürdeki değişiklikler ne olursa olsun, Çin'in Avrupa'daki en güvenilir ve sarsılmaz dostu olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Djuric, Cumhurbaşkanı Vucic'in ziyaretinin sonuçlarını hayata geçirmek, karşılıklı stratejik güveni artırmak, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek, çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek ve ortak geleceğe sahip Sırbistan-Çin topluluğunu bir üst seviyeye çıkarmak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sırbistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

