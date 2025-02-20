Çin ve Somali İlişkileri Gözden Geçirildi - Son Dakika
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Çin ve Somali İlişkileri Gözden Geçirildi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Somali ile işbirliği ve kalkınma için görüş alışverişinde bulundu.

20.02.2025 12:31
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'ta Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, salı günü gerçekleştirilen görüşmede Çin- Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde alınan kararları uygulamaya koymak ve Somali'nin istikrara kavuşması ve kalkınmayı gerçekleştirmesine yardımcı olmak üzere Somali ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, Somali'nin Çin ve Afrika'ya yönelik 10 ortaklık eylem planına aktif katılımından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Plan, Çin'in en az gelişmiş Afrika ülkeleri için sıfır vergi politikasını etkin şekilde kullanmayı ve modernleşmeyi ortaklaşa ilerletmeyi hedefliyor.

Fiqi ise Somali ve Çin arasındaki dostluğun köklü bir temele sahip olduğunu söyleyerek uluslararası arenada Somali'nin haklarını savunduğu için Çin'e teşekkür etti.

Somali'nin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydeden Fiqi, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü zedeleyen tüm söylem ve eylemlere karşı çıktıklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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