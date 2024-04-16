Çin ve Suudi Arabistan, Ortadoğu'daki durumu görüştü

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BEİJİNG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan el-Suud, Ortadoğu'daki bölgesel durum ve Çin-Suudi Arabistan ilişkileri hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede, Suudi Arabistan'ın meseleleri diplomatik yollarla çözüme kavuşturma vurgusunu takdir ettiklerini ve Ortadoğu'da cepheleşmenin daha fazla tırmanmasını önlemek üzere Suudi Arabistan ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Çin'in Ortadoğu'daki önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Wang, Suudi Arabistan'la iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmeye, karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak derinleştirmeye ve ikili ilişkileri üst seviyelere çıkarmaya hazır olduklarını belirtti.

Faysal ise Ortadoğu'da tırmanan mevcut durumdan büyük endişe duyduklarını ve durumun en kısa sürede normal seyrine dönmesini umduklarını söyledi.

Çin'in bu bağlamda aktif ve önemli bir rol oynaması yönünde büyük beklentileri olduğunu kaydeden Faysal, Suudi Arabistan tarafının Çin'le iletişim ve koordinasyonu güçlendirerek Gazze'de derhal ve koşulsuz ateşkes yapılmasını desteklemeye, iki devletli çözümün uygulanmasını başlatmaya ve en kısa sürede Ortadoğu'da istikrarın sağlanmasına yardımcı olmaya istekli olduğunu belirtti.

Faysal, Çin'e tam anlamıyla güvendiklerini ve ikili işbirliğinin sürdürülebilir gelişimi için çaba göstermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.